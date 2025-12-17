Fullkrug, c’è un problema per il Milan: le regole del mercato penalizzano la squadra di Allegri

Fullkrug potrebbe arrivare come primo acquisto del calciomercato invernale, ma le regole penalizzano il Milan

Il calciomercato invernale è alle porte e il Milan è tra i club più attivi per rinforzare la rosa a disposizione dello staff tecnico. Tuttavia, emerge un retroscena regolamentare che rischia di rovinare i piani della dirigenza e dell’allenatore. Nonostante la volontà di accelerare le operazioni, i nuovi innesti — con Niklas Füllkrug in prima fila — non potranno scendere in campo nella prima sfida del 2026.

L’ostacolo normativo: contratti bloccati fino al 2 gennaio

Il nodo della questione riguarda le date ufficiali della sessione di trasferimenti. Il match contro il Cagliari, in programma venerdì 2 gennaio alle ore 20:45, cade proprio nel giorno di apertura ufficiale del mercato. Sebbene le trattative possano essere definite in anticipo, i contratti non possono essere depositati presso la Lega Serie A prima della data di inizio della sessione.

Questa tempistica rende tecnicamente impossibile il tesseramento e la successiva convocazione in tempo utile per la gara della Unipol Domus. Per i rossoneri, si tratta di una notizia negativa che costringe a rivedere le strategie per la prima trasferta dell’anno nuovo.

Le ripercussioni per Massimiliano Allegri

Questa limitazione burocratica rappresenta un grattacapo non da poco per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro della gestione delle risorse e celebre per la sua capacità di trarre il massimo dai momenti di emergenza tattica, sperava di poter contare subito su forze fresche per sopperire alle assenze nel reparto avanzato.

Senza la possibilità di schierare Niklas Füllkrug — il possente centravanti tedesco che il Diavolo sta corteggiando per la sua straordinaria fisicità e l’abilità nel gioco aereo — Allegri dovrà fare affidamento sul gruppo attuale. La compagine meneghina sarà chiamata a uno sforzo supplementare per superare l’ostacolo sardo senza il supporto dei nuovi colpi di mercato, che dovranno accomodarsi forzatamente in tribuna o restare a Milanello in attesa del via libera definitivo.

Un esordio rimandato

I tifosi del club di via Aldo Rossi dovranno dunque pazientare ancora qualche giorno prima di vedere all’opera i volti nuovi. La burocrazia non fa sconti e il debutto dei rinforzi è ufficialmente rimandato alla giornata successiva. La sfida di Cagliari diventa così un test di maturità per il gruppo già esistente, chiamato a dimostrare il proprio valore in attesa che il mercato porti finalmente i frutti sperati.