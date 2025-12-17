Fullkrug Milan, Allegri in piena emergenza: la società stringe i tempi. C’è un chiaro obiettivo, sul mercato

Fullkrug Milan, Massimiliano Allegri è a corto di attaccanti, la società è pronta ad accelerare i tempi sul calciomercato

Il calciomercato invernale del Milan subisce una brusca accelerata a causa di notizie poco confortanti provenienti dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il piano di rafforzamento offensivo del club ha subito una variazione di priorità dopo il verdetto sulle condizioni di Santiago Gimenez.

Il forfait di Gimenez e la necessità di intervenire

Il centravanti messicano, attaccante moderno dotato di un eccezionale senso della posizione e di una freddezza glaciale negli ultimi sedici metri, dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno altri due mesi. Questo prolungamento dei tempi di recupero priva la squadra di un terminale offensivo fondamentale proprio nel momento clou della stagione.

L’assenza forzata di Gimenez ha spinto la dirigenza del Diavolo a rompere gli indugi. Non è più tempo di sondaggi esplorativi: i rossoneri hanno bisogno di un innesto immediato che possa garantire gol e peso specifico nell’area di rigore avversaria, permettendo alla squadra di rimanere competitiva su tutti i fronti.

Obiettivo Niklas Füllkrug: esperienza e potenza per Allegri

In questo scenario, il nome di Niklas Füllkrug è diventato caldissimo. L’attaccante tedesco del West Ham, un classico “numero nove” vecchia scuola che abbina una stazza fisica imponente a una grande intelligenza tattica, è l’uomo individuato per colmare il vuoto nel reparto avanzato.

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di valorizzare gli attaccanti d’area attraverso una solida organizzazione difensiva, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. Il tecnico della compagine meneghina chiede rinforzi pronti all’uso, e il profilo del bomber della nazionale teutonica risponde perfettamente a queste esigenze.

Tempistiche e strategia: il piano per gennaio

La missione della dirigenza è chiara: chiudere la trattativa con gli “Hammers” entro la fine dell’anno per mettere Füllkrug a disposizione di Allegri già per i primi giorni di gennaio. L’obiettivo è consentire al nuovo acquisto di svolgere i primi allenamenti a Milanello e di essere convocabile per la ripresa del campionato.

Le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli economici di un’operazione che, complice l’infortunio di Gimenez, è diventata vitale per le ambizioni stagionali della squadra più titolata d’Italia.