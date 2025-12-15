Fullkrug Milan, Tare e Allegri hanno scelto il tedesco per gennaio. Contatti in corso. Segui le ultimissime

La recente prestazione del Milan ha riacceso con forza un campanello d’allarme che la dirigenza e lo staff tecnico non possono più ignorare: l’assoluta necessità di una prima punta di peso e struttura. L’ultima uscita contro il Sassuolo ha evidenziato in modo netto le carenze offensive dei rossoneri.

La prova deludente di Christopher Nkunku, l’attaccante francese schierato al centro dell’attacco, ha confermato le difficoltà del Diavolo quando c’è da far salire la squadra e alleggerire la pressione. Né Nkunku, né Ruben Loftus-Cheek – il centrocampista inglese spesso adattato in avanti per necessità – sono riusciti a svolgere questo compito cruciale nel momento di massima pressione della formazione neroverde.

La Richiesta di Allegri e il Lavoro di Igli Tare

Massimiliano Allegri, il navigato tecnico livornese tornato alla guida del Milan, ha bisogno di un centravanti affidabile per implementare al meglio il suo schema tattico e dare maggiore solidità alla manovra offensiva. L’attuale rosa, seppur ricca di talento sulle fasce, manca di quel punto di riferimento centrale in grado di fare la spaccata e dare respiro alla squadra.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera, sotto l’egida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha iniziato a guardarsi intorno con grande insistenza in vista del mercato di gennaio. L’obiettivo primario di Tare, l’esperto dirigente albanese noto per la sua abilità nel trovare opportunità concrete, è individuare un profilo che sia funzionale alle esigenze di Allegri in termini di caratteristiche e, non secondario, di costi gestibili.

Füllkrug Nel Mirino: Il Profilo Ideale

Il nome che circola con maggiore insistenza e che risponde perfettamente al profilo ricercato è quello di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, attualmente in forza al West Ham e con un passato al Borussia Dortmund, è ritenuto l’uomo giusto per risolvere i problemi offensivi del Milan.

Come riportato anche dai colleghi di Tuttosport, la notizia è calda: “Tare sta lavorando per bloccarlo“. Füllkrugpossiede infatti le caratteristiche fisiche e la capacità di gioco aereo richieste da Allegri, rappresentando un rinforzo mirato per la lotta al vertice. Se l’opportunità si dovesse concretizzare, il Diavolo potrebbe finalmente colmare quella lacuna tattica che sta costando punti preziosi in campionato. L’ex dirigente della Lazio è determinato a regalare ad Allegri l’attaccante che sblocchi definitivamente il potenziale rossonero.