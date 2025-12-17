Calciomercato
Fullkrug e non solo, il Milan ha un’altra pista: risulta però molto complessa! Le ultime sull’attaccante
Fullkrug non è l’unico nome sulla lista del Milan, c’è un’altra opzione che resta piuttosto complessa per più motivi
Il mercato invernale del Milan entra in una fase calda, con la dirigenza rossonera a caccia di rinforzi per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che fa dell’equilibrio tattico il suo mantra. Sebbene il nome di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco della nazionale teutonica, rimanga una pista concreta e percorribile, il sogno che continua a stuzzicare la fantasia del Diavolo porta il nome di Joshua Zirkzee.
L’attaccante olandese, talento cristallino dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune, è finito nel mirino dei vertici di via Aldo Rossi. Tuttavia, l’operazione per portare l’ex Bologna a vestire la maglia dei rossoneri si preannuncia estremamente complessa, quasi un puzzle di difficile risoluzione.
Gli ostacoli della trattativa: valutazione e formula
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono diversi i fattori che rendono la strada per Zirkzee in salita. In primis, vi è la questione economica: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante per la finestra di gennaio.
A complicare ulteriormente i piani della dirigenza meneghina c’è la posizione del Manchester United. I Red Devils, attualmente guidati da Rúben Amorim — il giovane e ambizioso tecnico portoghese che sta cercando di riportare i fasti di un tempo all’Old Trafford — non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore prima della fine di gennaio. Amorim vorrebbe infatti valutare con attenzione la rosa prima di dare il via libera definitivo.
Il nodo del riscatto e la strategia dei rossoneri
Oltre alle tempistiche, a frenare il Milan è la formula del trasferimento. Lo United, infatti, parrebbe disposto a cedere l’olandese solamente attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Questa condizione vincolerebbe pesantemente il budget futuro del club, rendendo l’affare meno flessibile rispetto ad altre opzioni sul tavolo.
In questo scenario, il Diavolo deve decidere se affondare il colpo per un profilo di prospettiva come Zirkzee o virare su obiettivi più immediati e meno onerosi. La sensazione è che la trattativa rimarrà viva fino agli ultimi giorni di mercato, in attesa di un possibile spiraglio o di un ammorbidimento delle pretese inglesi.