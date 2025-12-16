Mercato Milan, Fullkrug in arrivo a gennaio? Gimenez è più che un mistero. Segui le ultimissime sui rossoneri

La spedizione del Milan per la Supercoppa Italiana è ufficialmente iniziata, con la partenza della squadra verso l’Arabia Saudita per affrontare la semifinale. Sull’aereo diretto a Riyadh non ci sono però tutti gli effettivi. Se l’assenza del difensore Matteo Gabbia non preoccupa eccessivamente, a tenere in ansia l’ambiente rossonero è il mistero che avvolge le condizioni di Santiago Gimenez.

Il Mistero Gimenez e l’Ombra dell’Intervento

Attorno all’attaccante messicano si è creato un vero e proprio alone di mistero che dura da quasi 50 giorni. L’infortunio, inizialmente annunciato in modo criptico sui social, è stato di recente al centro delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano del Diavolo. Allegri aveva affermato che la caviglia del giocatore era guarita, ma le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario diverso e più complicato.

Santiago Gimenez continua ad avvertire dolore e, appena indossa gli scarpini, non riesce a correre con naturalezza. Per superare definitivamente il problema, il giocatore potrebbe essere costretto a ricorrere a un intervento chirurgico. Una scelta, da prendere in accordo con il club, che allungherebbe notevolmente i tempi di recupero, rendendolo indisponibile per un periodo cruciale della stagione.

La Priorità di Tare: Arriva Fullkrug per Sei Mesi?

La situazione di Gimenez rende l’acquisto di una punta centrale un’urgenza assoluta e non più rimandabile per il Milan.

Il neo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting e per le operazioni oculate, è già al lavoro per fornire ad Allegri un rinforzo immediato nel calciomercato di gennaio. Il nome più caldo sul taccuino del dirigente albanese è quello di Niclas Fullkrug.

L’attaccante tedesco, in forza al West Ham, è stato scelto da Tare per due motivi principali: la convenienza economica – l’operazione si concretizzerebbe con un prestito secco – e le caratteristiche tecniche. Fullkrug, infatti, è la punta d’area di rigore solida e fisica che manca negli schemi del Milan.

Tuttavia, il profilo del giocatore presenta alcune criticità. Il tedesco ha saltato ben 30 partite per acciacchi fisici nella scorsa stagione. Inoltre, il suo rendimento è stato basso: in un anno e mezzo al West Ham ha segnato solo 4 reti, l’ultima delle quali risale a otto mesi fa. L’accordo, se dovesse concretizzarsi, avrebbe una durata limitata, fino al 30 giugno 2026. Tare valuta il rischio/beneficio, consapevole che il tempo stringe.