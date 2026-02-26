Fullkrug a Cremona? Allegri ha un’idea per il match di domenica: sarebbe quasi una novità

Fullkrug potrebbe avere finalmente una chance dal primo minuto in Cremonese Milan, le ultime verso domenica

Il prossimo impegno di campionato dei rossoneri potrebbe segnare una svolta nelle gerarchie offensive della squadra. Con la sfida contro la Cremonese alle porte, il tecnico del Diavolo sta valutando soluzioni alternative per scuotere un attacco apparso meno brillante nelle ultime uscite a San Siro. La grande novità di formazione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, porta il nome di Niclas Fullkrug.

L’occasione d’oro per il panzer tedesco

Finora, l’avventura milanese di Niclas Fullkrug — il possente centravanti della nazionale tedesca, noto per la sua straordinaria forza fisica e l’abilità nel gioco aereo — è stata caratterizzata da un ruolo da comprimario. Il numero 9 è quasi sempre subentrato dalla panchina, portando centimetri e peso negli ultimi minuti di gara.

Tuttavia, la musica sta per cambiare. L’attaccante ex Borussia Dortmund scalpita per dimostrare il suo valore dal primo minuto, offrendo a Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese, celebre per la sua capacità di leggere i momenti della stagione e per il suo pragmatismo tattico — una soluzione diversa rispetto alla manovra palla a terra.

Leao e Pulisic non al top: turnover forzato?

La scelta di lanciare Fullkrug titolare non è solo tattica, ma dettata da necessità fisiche. Il reparto avanzato dei meneghini non è infatti al meglio della condizione. Sotto osservazione ci sono i due pilastri della squadra:

l’esterno portoghese, calciatore imprevedibile dotato di uno scatto bruciante, che sta gestendo alcuni carichi di lavoro. Christian Pulisic: il trequartista statunitense, elemento fondamentale per gli equilibri tra i reparti grazie alla sua visione di gioco.

Entrambi i giocatori non sembrano essere al 100% della forma, spingendo Allegri a una riflessione profonda: rischiare i titolarissimi o preservarli per gli impegni futuri, dando spazio alla fame di gol del tedesco?

Una nuova veste tattica per il club di Via Aldo Rossi

L’inserimento di Fullkrug dal primo minuto permetterebbe alla compagine rossonera di adottare un gioco più verticale, sfruttando le sponde della punta per gli inserimenti dei centrocampisti. In un momento in cui i punti iniziano a pesare, la solidità e l’esperienza del tedesco potrebbero essere l’arma in più per scardinare la difesa grigiorossa.