Ordine: «Gli infortuni decideranno la corsa scudetto»

Franco Ordine ha analizzato la corsa scudetto del Milan specificando come la questione infortuni determinerà il risultato finale

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 analizzando la corsa scudetto. Le sue parole:

«La vicenda degli infortuni non è ormai una vicenda di poco conto, segnerà in qualche modo l’andamento della corsa scudetto. Il Napoli perde adesso Koulibaly, non sappiamo ancora per quanto. La perdita di Kjaer per il Milan è lunga, dura e pesante e si aggiunge a quelle di Giroud e Calabria. Vedrete che saranno decisive queste assenze e segneranno il cammino. Il problema vero del Milan rimane avere tutti a disposizione. Dall’inizio del campionato Pioli non ha avuto a disposizione tutta la rosa al completo neanche una volta. Quando succederà probabilmente andrà a piedi in qualche santuario. Questa è la chiave di volta della stagione del Milan».