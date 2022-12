Francia, Frey: «Se parliamo di meritocrazia, per me non avrebbe demeritato Maignan». L’ex portiere si pronuncia sulla situazione della Francia

Durante “Kickoff Mondiali” su Twitch, Sebastian Frey, ex portiere, ha parlato della situazione portieri nella Nazionale francese: Maignan o Lloris?

Questa la risposta dell’ex giocatore sul portiere del Milan: «Se parliamo di meritocrazia, per me non avrebbe demeritato Maignan. La nazionale però è qualcosa di particolare: ti ritrovi al Mondiale dove c’è Lloris, che è il capitano della tua nazionale ed è il giocatore attualmente con più presenze nella Francia. Non ha fatto grandi errori, anche se non ha fatto una grande stagione, e penso che non lo puoi togliere senza un motivo valido per una competizione del genere»