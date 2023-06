Tonali al Newcastle, arriva il commento di Francesco Coco

Francesco Coco, ex calciatore del Milan, ha analizzato il possibile trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle: le sue parole

In collegamento a TvPlay_Calciomercato.it, l’ex calciatore Francesco Coco offre lo spunto per una riflessione importante, dopo le notizie di mercato delle ultime ore con protagoniste l‘Inter e il Milan.

«Non penso che ci sia differenza tra la situazione che si è creata con Nicolò Barella e quella con Sandro Tonali. In questo momento, a livello societario, l’Inter non è messa meglio del Milan. Però, i nerazzurri hanno avuto una proposta per Barella e magari se questa verrà alzata aprirebbero la porta. Quello che dico io, manca la base del nostro calcio. È che dobbiamo tornare umili, ripartire da zero e ricostruire una base solida per poter tornare ad essere un campionato importante. In questo momento non lo siamo. Inter e Milan, tradizionalmente due squadre grandi per la loro storia, sono lì allettate a dare i loro migliori giocatori per 50-60 milioni di euro. È un problema, dobbiamo capirlo. Se non c’è questa volontà di ricostruire, noi più avanti andremo e peggio sarà».