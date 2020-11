Formazioni ufficiali Cesena-Milan femminile: in attacco Dowie-Rinaldi

Formazioni ufficiali di Cesena-Milan, Maurizio Ganz sceglie un ampio turnover per la gara di Coppa Italia di oggi a Castelvecchio

Ampio turnover per Maurizio Ganz che schiera un Milan rimaneggiato per la sfida di oggi contro il Cesena a Castelvecchio. Per la prima gara del girone H di Coppa Italia ci saranno in campo in attacco Dowie e Salvatori Rinaldi, iniziale panchina per Valentina Giacinti. Segui il LIVE del match.

CESENA (5-3-2): Pignagnoli; Pavana, Carlini, Simei, Del Francia, Pastore; Georgiu, Cuciniello, Cotrer; Casadei, Petralia. A disposizione: Pacini, Siboni, Orlando, Costi, Gallina, Beleffi, Paolini Allenatore: Roberto Rossi

MILAN (3-5-2): Piazza; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Rask, Mauri, Simic, Kulis; Dowie, Salvatori Rinaldi. A disposizione Babb, Jane, Nano, Giacinti, Bergamaschi, Morleo, Grimshaw, Agard, Promeli. Allenatore: Maurizio Ganz.