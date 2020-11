Cesena Milan femminile LIVE, segui il match della prima giornata di Coppa Italia in programma alle 14.30: sintesi, cronaca testuale e tabellino

(dal nostro inviato a Castelvecchio) – Tutto pronto per il primo match del girone H di Coppa Italia A Women che contrappone il Milan femminile di Maurizio Ganz al Cesena. Segui in diretta la cronaca testuale del match in scena allo stadio di Castelvecchio a partire dalle ore 14.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Cesena-Milan femminile LIVE

65′ – Altra grande occasione per il Milan: Bergamaschi va sul fondo e mette in mezzo per Giacinti che clamorosamente non impatta bene il pallone. Riparte il Cesena

63′ – Cross intercettato dalla difesa romagnola

62′ – Altro grande recupero di Kulis, che serve Salvatori Rinaldi, che rientra e tira, pallone deviato calcio d’angolo

58′ – Cross di Bergamaschi per la girata al volo di Salvatori Rinaldi che non riesce a calciare come vorrebbe. La palla esce sul fondo

53′ – Gol annullato al Cesena per chiaro fuorigioco

51′ – Milan in avanti in cerca del raddoppio, il Cesena al contrario spera in qualche errore del team rossonero per trovare il pareggio

46′ – Iniziata la ripresa

Finisce qui il primo tempo

44′ – Salvatori Rinaldi si divora letteralmente il raddoppio: l’ex Florentia tutta sola si fa respingere il tiro da Pignagnoli

42′- Occasionissima per il Milan! Spinelli scodella in mezzo per Salvatori Rinaldi che anticipa Pignagnoli, ma il pallone termina incredibilmente sopra la traversa

40′ – Si accende Simic, che illumina un corridoio per Salvatori Rinaldi, ma l’attaccante rossonera non aggancia e l’azione sfuma

37′ – In grande spolvero sino a Questo momento Lidija Kulis, dalla sua parte partono sempre le azioni più pericolose

33′ – Milan meritatamente in vantaggio. Ora è il Cesena a provare quale soluzione offensiva. Le rossonere, però, sono ordinate

30′ – GOOOOAAL DEL MILAN!! Cross di Kulis da calcio d’angolo e tiro al volo di sinistro di Spinelli, che fa 0-1! Primo gol in maglia rossonera per l’ex difensore del Reims

26′ – Ci prova ora Rizza sulla corsia di destra, pallone in mezzo per Dowie, che viene intercettata

23′ – Milan in totale controllo del match, ma il Cesena per il momento tiene il risultato

18′ – Traversa del Milan! Kulis su punizione calcia sul montante alto su deviazione di Pignagnoli!

15′ – Grande giocata di Salvatori Rinaldi, che calcia ma Pignagnoli si distende e la mette in calcio d’angolo

14′ – Calcio d’angolo per il Milan: Kulis mette in mezzo, incorna Spinelli, che viene murata, riparte il Cesena

12′ – Possesso palla del Milan, che giostra con pazienza il gioco in attesa del varco giusto

10′ – Ci prova Simic dal limite, ne esce un tiro sbilenco, rimessa laterale per il Milan

5′ – Palo del Milan! Dowie si libera bene della marcatura e calcia, il pallone colpisce il legno esterno e si spegne sul fondo

2′ – Milan già in controllo del match come da programma. Il Cesena si difende tutto nella propria metacampo

1′ – Iniziata la gara!

Cesena-Milan femminile 0-1, tabellino

RETE: 30′ Spinelli

CESENA (5-3-2): Pignagnoli; Pavana, Carlini, Simei, Del Francia, Pastore; Georgiu, Cuciniello, Cotrer (66′ Beleffi); Casadei, Petralia. A disposizione: Pacini, Siboni, Orlando, Costi, Gallina, Paolini Allenatore: Roberto Rossi

MILAN (3-5-2): Piazza; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza (46′ Bergamaschi), Rask, Mauri, Simic, Kulis; Dowie (46′ Giacinti), Salvatori Rinaldi. A disposizione Babb, Jane, Nano, Morleo, Grimshaw, Agard, Promeli. Allenatore: Maurizio Ganz.

ARBITRO: Bianchini

Cesena-Milan, la migliore del match: