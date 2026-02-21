Fonseca a The Athletic: «Mi dispiace di non aver avuto tempo al Milan». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio vive di cicli, visioni e, soprattutto, di tempo. Un elemento, quest’ultimo, che sembra essere mancato nel rapporto tra il Milan e Paulo Fonseca, l’attuale tecnico del Lione noto per la sua filosofia di gioco propositiva e la sua predilezione per un calcio estetico e offensivo. In una recente intervista concessa ai microfoni di The Athletic, l’allenatore portoghese è tornato a parlare della sua esperienza in Italia, lasciando trapelare un pizzico di amarezza per un progetto rimasto incompiuto.

La sfida tattica nel calcio italiano

Secondo quanto dichiarato da Fonseca, la missione affidatagli dai rossoneri era ambiziosa: trasformare radicalmente l’identità della squadra.

PAROLE – «Mi dispiace di non aver avuto tempo al Milan: la loro proposta era di cambiare il gioco (verso uno stile più espansivo). Cambiare una cosa che hanno fatto per così tanti anni non è facile; ci vuole tempo, soprattutto in Italia, dove è più difficile»