MN24 Fofana c’è, tutto confermato da Riyad: cosa filtra verso Napoli Milan di Supercoppa

10 minuti ago

Fofana torna a disposizione di mister Massimiliano Allegri, buone notizie verso Napoli Milan, match in programma domani sera

Tutto come confermato, mister Massimiliano Allegri ritrova in gruppo Yossouf Fofana. Ad annunciarlo era stato lo stesso tecnico toscano questa mattina in conferenza stampa. Ora, al primo allenamento in Arabia Saudita, c’è il centrocampista francese con il resto della squadra. A differenza di Rafael Leao.

Per Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, Allegri avrà un’opzione in più per il centrocampo. Resta da capire se tornerà subito titolare o se giocherà ancora una volta uno tra Samuele Ricci e Loftus-Cheek.

Almeno un reparto è quindi nelle migliori condizioni, a differenza dell’attacco, che è in piena emergenza.

