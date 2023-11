Florenzi dopo il k.o. con l’Udinese: «È un momento no, ci gira tutto storto». Le parole del terzino rossonero nel post partita

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta contro l’Udinese. Ecco le parole del terzino rossonero:

«È un momento no, ci gira tutto storto, dobbiamo restare compatti e fare tutti un qualcosa in più remando tutti dalla stessa parte. Col PSG sarà una partita complicata ma può essere una occasione per girare la ruota. Il rigore per l’Udinese? Il tocco è minimo, ma cambia poco. La prestazione è stata insufficiente».