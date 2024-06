Serbia Inghilterra 0-1, sconfitta all’esordio di Euro2024 per la nazionale di Jovic: ecco com’è andata la sfida di stasera

Finisce qui il match tra Serbia e Inghilterra, l’ultimo di oggi per Euro2024. Successo per 0 a 1 per la nazionale inglese di Southgate. Inizia col piede sbagliato l’avventura all’Europeo per l’attaccante del Milan, Luka Jovic.

Decide la rete realizzata dalla stella del Real Madrid, Jude Bellingham, nel corso del primo tempo. Gli inglesi volano così in testa al gruppo C a 3 punti, con Danimarca e Slovenia ad 1 e Serbia a 0.