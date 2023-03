Florenzi a Milan Tv: «Ho passato mesi difficili. Sul gol subito…». Le parole del giocatore tornato in campo dopo 195 giorni

Ai microfoni di Milan Tv, Alessandro Florenzi ha parlato dopo il pareggio tra Milan e Salernitana. Di seguito le dichiarazioni:

IL RITORNO IN CAMPO – «Ho passato mesi difficili. Non è stato facile vivere da fuori tutto quanto. Sono felice di essere rientrato ma sono amareggiato per quello che non siamo riusciti ad ottenere».

MILAN – SALERNITANA – «E’ mancata la zampata vincente. Abbiamo creato tanto, anche all’ultimo. L’anno scorso avevamo vinto, quest’anno gira così. Gol subito? È stata una delle poche azioni che hanno fatto loro. Ma adesso non mi sembra il caso di fare i giudici».

TRASFERTA DI UDINE – «Sarà una gara molto diversa, in cui l’Udinese metterà in campo il proprio fisico. Dobbiamo fare il nostro gioco, dare il massimo e portare a casa i tre punti»