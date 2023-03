Florenzi su Leao: «È tranquillo, spero che possa fare la differenza»

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione sul compagno di squadra Rafael Leao ai microfoni di SportMediaset

Alessandro Florenzi ha rilasciato qualche dichiarazione su Rafael Leao, compagno di squadra al Milan. Le sue parole in un’intervista a SportMediaset.

«Rafa è sempre molto tranquillo. Spero per lui e per noi che possa fare la differenza domenica. Anche lui sa quanto sia importante per il nostro gioco, non dico che siamo aggrappati a lui perché nessun singolo è una squadra quindi insieme a lui dobbiamo cercare di ritrovarci anche noi per fare una bella partita».