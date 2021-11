Florenzi, le sue condizioni verso Milan Inter: la situazione

Stefano Pioli, in vista del derby di stasera, punta al recupero di Alessandro Florenzi per avere un’arma in più. Le sue condizioni

Stefano Pioli continua a recuperare pezzi pregiati in vista del sentito derby di questa sera Milan Inter. Dopo i recuperi di Rebic e Ballo Touré, il tecnico spera di poter avere a disposizione anche Alessandro Florenzi.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Florenzi ha totalmente recuperato e sarà quindi convocabile per il match contro i nerazzurri. Una carta in più per Pioli, che può contare su una panchina piuttosto ampia.