Fiorentina Milan Femminile 1-0: rossonere sconfitte nel finale

Il Milan Femminile ospite della Fiorentina nella sesta giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria contro il Pomigliano torna in campo il Milan Femminile per la sesta giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti della Fiorentina al Viola Park. Dopo un primo tempo equilibrato, la Fiorentina gioca meglio nel secondo tempo e crea numerose palle gol, alla fine la rete della vittoria arriva al 92′ firmata da Mijatovic. Terzo scontro diretto perso dalle rossonere

Fiorentina Milan Femminile 1-0: sintesi del match

1′ Inizia il match

5′ Pericoloso il Milan – rossonere che provano a sfruttare la velocità sulla fascia, con Dompig che supera Erzen, il suo cross forte e teso causa quasi l’autogol di Torelli

9′ Fase di gioco in cui il Milan si fa preferire alla Fiorentina, ritmi fin qui non altissimi

10′ – Ancora Milan pericoloso con Arnadottir che con una giocata personale si invola sul fondo ma si allunga il pallone, rinvio dal fondo

15′ Spinge il Milan a caccia del gol del vantaggio

17′ Occasione Bergamaschi – Cernoia scorge un corridoio per Laurent c’è scivola, ma arriva dalle retrovie Bergamaschi che va sul fondo e scodella sul primo palo, Vigilucci ci arriva ma la palla è alta

20′ Si alzano i ritmi di gioco

23′ Tiro Laurent – contropiede del Milan che con la rossonera che si invola verso la porta potrebbe servire le compagne meglio posizionate ma si mette in proprio e calcia, tiro debole e centrale

25′ Tiro Cernoia – direttamente da calcio di punizione ci prova la rossonera, tiro centrale. Blocca Baldi

27′ – Occasione Lundin – Calcio d’angolo per la Fiorentina! Colpo di testa della giocatrice viola, pallone alto sopra la traversa

29′ Occasione Dompig – azione manovrata delle rossonere con la palla che arriva a Staskova in area di rigore viola, palla dietro all’olandese che calcia di prima ma alto

34′ Ritmi alti – entrambe le squadre spingono a caccia del gol

35′ – Tiro di Catena dalla distanza, palla totalmente fuori misura

39′ Occasione Fiorentina – cross di Boquete, rinvia Staskova, arriva Catena ma Giuliani la fa sua

45′ +5′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ TRAVERSA DI CATENA – cross in area rossonera, lasciata libera di calciare la giocatrice viola che conclude al volo ma la traversa le nega il gol

49′ Occasione Catena – sbaglia in uscita Swaby, ruba palla Catena che si gira e calcia, attenta Giuliani

51′ Doppia occasione Fiorentina – prima il tiro di Toniolo respinto a mani aperte da Giuliani, prosegue l’azione con Catena che rimette palla a centro area, con ancora il portiere del Milan che smanaccia come può, resta vivo il pallone il palo e Giuliani evitano la rete viola

60′ – Occasione Milan Errore questa volta della Fiorentina, ne approfitta Cernoia che però non riesce a servire Staskova come vorrebbe, recupera la difesa

65′ Occasione Staskova – la rossonera sfrutta un cross su calcio di punizione di Arnadottir, conclusione fuori di poco

70′ Abbassa i ritmi la Fiorentina, prova a prendere campo il Milan

78′ Occasione Staskova – ancora asse con Arnadottir che la pesca in area viola in seguito agli sviluppi di calcio di punizione, la spizzata finisce fuori di poco

84′ Occasione Longo – Laurent rischia il rigore su Mijatovic, l’azione prosegue con la palla che arriva all’ex rossonera che si coordina e calcia, tiro alto sopra la traversa

88′ Prova l’assalto finale la Fiorentina, il Milan si chiude e cerca in ripartenza di cercare il gol vittoria

92′ Gol Mijatovic – grandissima giocata di Erzen sulla fascia che in un scampolo di campo va via in mezzo a tre, crossa al centro trovando la compagna che gira sul palo più lontano e batte Giuliani

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Giuliani

Fiorentina Milan Femminile 1-0: risultato e tabellino

Marcatrici: 92′ Mijatovic

Milan (4-3-3) : Giuliani; Arnadottir, Piga, Swaby, Bergamaschi; Grimshaw (86′ Adami), Cernoia (71′ Asllani), Vigilucci; Laurent (86′ Soffia), Staskova, Dompig (46′ Marinelli); A disposizione: Fusetti, Dubcova, Mascarello, Babb, Guagni, Marinelli. Allenatore: Ganz

Fiorentina (4-2-3-1): Baldi; Erzen, Tortelli, Agard, Skou Faerge (46′ Toniolo); Severini (90′ Johannsdottir) , Breitner (76′ Parisi); Catena, Boquete, Hammarlund (62’Mijatovic), Lundin (62′ Longo). A disposizione: Schroffenegger, Spinelli, Zanoli, Russo. Allenatore: De La Fuente

Arbitro: Delrio

Ammonite: 8′ Dompig; 8′ Serverini; 74′ Toniolo; 94′ Adami