Pagelle Fiorentina Milan Femminile: Staskova ci prova, Mijatovic beffa un’ ottima Giuliani

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la sesta giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Fiorentina Milan:

TOP: Giuliani

FLOP: Dompig

VOTI:

Giuliani 6,5 – Non rischia praticamente mai nel primo tempo, sicura quando serve in uscita. Nel secondo tempo è provvidenziale almeno in due occasioni. Nulla può sul gol di Mijatovic

Bergamaschi 6 – Ha almeno due occasione nel primo tempo in cui riesce a spaventare la difesa della Fiorentina ma è imprecisa. Attenta in fase difensiva

Swaby 6 – Solita solidità difensiva, insieme a Piga gestisce bene il reparto difensivo. Nella fase iniziale del secondo tempo soffre, come tutte le compagne, la pressione viola e rischia dopo un errore in uscita di regalare il gol a Catena.

Piga 6 – Solita solidità difensiva, insieme a Swaby gestisce bene il reparto difensivo, propositiva anche in fase offensiva in particolare sulle palle inattive

Arnadottir 6 – Prova a proporsi in un paio di circostanze, protagoniste

Grimshaw 6– Inserimenti e corsa non mancano, manca il guizzo finale (86′ Adami sv)

Cernoia 5,5 – Unico guizzo del primo tempo e un calcio di punizione bloccato da Baldi (71′ Asllani 6)

Laurent 6 – La più pericolosa dell’attacco delle rossonere in un primo tempo dove la squadra crea ma non finalizza (86′ Soffia sv)

Vigilucci 5,5- Meno protagonista del solito in un primo tempo in cui si vede poco

Dompig 5,5 – Ha l’occasione per sbloccare il match ma calcia alto, per il resto ben contenuta dalle avversarie. Esce dolorante dopo una botta subita a fine primo tempo (46′ Marinelli)

Staskova 6,5– difende qualche pallone e offre una buona occasione a Dompig per sbloccare il match. Lotta spesso troppo isolata contro la difesa avversaria. Nel secondo tempo la più pericolosa delle rossonere.