Fiorentina Milan, Bennacer a MilanTV: «Non abbiamo fatto bene»

Ismael Bennacer parla così ai microfoni di MilanTV della sconfitta del Milan sul campo della Fiorentina. Le sue dichiarazioni

Ismael Bennacer parla così ai microfoni di MilanTV della sconfitta del Milan sul campo della Fiorentina. Le dichiarazioni del centrocampista algerino.

«Stasera era molto dura, non abbiamo fatto le cose tanto bene. Hanno giocato sicuramente meglio di noi, non abbiamo meritato di vincere. Non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo recuperare perché si gioca tra quattro giorni. Come sto? Mi sento bene, ho messo minuti. Non ci voleva questo risultato ma è successo. Mi sono sentito bene, poi con il tempo starò ancora meglio.»