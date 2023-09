Filucchi: «Inter e Milan hanno indovinato gli acquisti, i nuovi arrivati…»

Francesco Filucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Italia-Ucraina, soffermandosi sul prossimo derby tra Inter e Milan

Intervenuto dagli studi di Sportitalia nel corso di Sportitaliamercato, Francesco Filucchi ha parlato del derby tra Inter e Milan e della vittoria dell’Italia sull’Ucraina.

SULL’ITALIA – «L’Italia vince e convince nelle intenzioni. Abbiamo visto una squadra giocare a uno o due tocchi, che non la vedevamo da tempo. Credo si stia aprendo un ciclo con l’allenatore giusto. L’importante stasera era la vittoria ed è stato fatto. Donnarumma? Ad oggi non c’è nessuno superiore a lui, però Meret e Vicario stanno mettendo in mostra qualità importanti».

SUL DERBY – «Inter e Milan hanno indovinato tutti gli acquisti. Ci aspettavamo che i nerazzurri proseguissero il corso dell’anno scorso, tutti i giocatori sono funzionali al progetto. Mentre per i rossoneri sono i nuovi arrivati i migliori».