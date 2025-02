Feyenoord Milan, Santiago Gimenez dal primo minuto? Conceicao ha una pazza idea, le ultime

Condividi via email

Feyenoord Milan, Sergio Conceicao è pronto a lanciare dal primo minuto Santiago Gimenez: con lui Leao, Pulisic e Joao Felix

Importante rivelazione fatta dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sulla formazione del Milan in vista della gara in Champions League contro il Feyenoord.

Gimenez probabilmente contro il Feyenoord in Champions, mercoledì sera, giocherà dall’inizio con Pulisic, Joao Felix e Rafa Leao, nell’attacco quattro stelle che i milanisti aspettano da settimane. Prossimi giorni decisivi in questo senso.