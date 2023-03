Ciro Ferrara, a DAZN, ha parlato così di Mike Maignan nel pre partita di Milan Salernitana. Ecco le sue parole

«Gli altri portieri hanno lui nel mirino non solo per le parate, ma anche per la leadership che ha nello spogliatoio ma soprattutto in campo, dove guida i propri difensori»