Fernando Santos avvisa l’Italia: «Il Portogallo vuole andare al Mondiale»

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni. Le sue dichiarazioni

Fernando Santos, ct del Portogallo, lancia un avviso ai prossimi avversari sulla strada per il Mondiale. Le parole, rivolte anche all’Italia, possibile avversaria.

LE PAROLE – «È il momento di vincere, il nostro obiettivo è andare al Mondiale, poi non so. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo andare in Qatar e trasmettere idee tali che possano permetterci di rendere al meglio. È quello che faremo da lunedì, vogliamo vincere».