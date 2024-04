Ferguson Milan: l’infortunio complica tutto, il RETROSCENA sull’interesse dei rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Ferguson. L’infortunio del centrocampista ha complicato la trattativa, il retroscena

Lewis Ferguson é stato a lungo uno dei migliori, se non il migliore, centrocampista della serie A. Sullo scozzese in forza al Bologna si era informato anche il calciomercato Milan.

Tuttavia come riportato da Calciomercato.com l’infortunio che lo costringerà ai box per i prossimi mesi complica non poco ogni discorso sul mercato facendo raffreddare ogni tipo di interesse, ma la porta non è chiusa del tutto.