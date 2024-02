Ferguson Milan: il Napoli ci pensa per il nuovo ciclo, la concorrenza è folta

Tra i giocatori accostati al calciomercato Milan c’è Ferguson. Il centrocampista del Bologna piace a Napoli e non solo

Il Bologna potrebbe subire un assalto ai propri talenti in estate. Non solo Zirkzee, accostato tra le varie al calciomercato Milan, ma anche Ferguson. Il centrocampista piace ai rossoneri ma anche al Napoli.

Come riportato da Calciomercato.com è nella lista degli azzurri per il dopo Zielisnki che a luglio si unirà a parametro zero all’Inter. Il Bologna lo valuta non meno di 18/20 milioni di euro.