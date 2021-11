Giunti: «Sappiamo di poter battere anche le grandi»

Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha commentato il successo contro la Juve di Bonatti. Le parole del tecnico

Intervenuto sui canali ufficiali del Milan al termine della partita, Federico Giunti, allenatore della Primavera rossonera, ha commentato così la vittoria sulla Juventus di Bonatti. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Aspettavamo questo momento, sono contento per i ragazzi. Abbiamo affrontato un periodo non facile dal punto dei vista dei risultati, soprattutto dopo l’ultima gara dove non abbiamo fatto bella figura, però credo che abbiamo dato unarisposta importante. Non dobbiamo adagiarci su questi tre punti, serve molto altro ma è già una buona partenza; spero che l’autostoma cresca sapendo che possiamo battere queste squadre di alta classifica».

CLASSIFICA – «Possimo lottare con tutti in campionato, anche se è con chi sta vicino a noi che dobbiamo giocarcela. Le prestazioni con napoli e torni, oensavamo fosse più semplice invece poi le partite le perdi, spero che la lezione di verona sia servita».