Fanblock Milan, Oettle: «Sempre pronti a esplorare nuove possibilità per avvicinarci ai tifosi» ha dichiarato

Maikel Oettle, Direttore Commerciale di AC Milan, ha dichiarato quanto segue sulla nuova partnership tra il club rossonero e Fanblock. Le sue parole.

OETTLE – «Siamo lieti di annunciare questa nuova collaborazione con Fanblock. Siamo sempre pronti a esplorare nuove possibilità per avvicinarci ai nostri tifosi e Fanblock rappresenta un’occasione importante per rafforzare il nostro legame con loro. Insieme, stiamo creando un modo innovativo per favorire l’interazione coi nostri tifosi sparsi in tutto il mondo»