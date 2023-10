Fagioli indagato dalla Procura di Torino per scommesse illegali! Cosa succede

Fagioli indagato dalla Procura di Torino! Cosa succede. Accertamenti sul giocatore bianconero per scommesse illegali

Nuovi problemi per la Juventus, squadra che al rientro dalla sosta nazionali dovrà affrontare il Milan a San Siro. Come riferito da La Stampa, Manuela Pedrotta, pubblico ministero della Procura di Torino, sta indagando su un giro di scommesse su piattaforme online senza licenza in cui sarebbe coinvolto anche il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli.

La Procura torinese ha acceso un faro sugli eventuali movimenti di Nicolò Fagioli sulle piattaforme di gioco online, dando il via a degli accertamenti esplorativi. Del procedimento della magistratura a carico del centrocampista juventino è a conoscenza anche la procura della Federcalcio. La segnalazione, infatti, è stata inoltrata proprio dai legali del calciatore lo scorso 30 agosto. Aperto un fascicolo e acquisiti i primi atti, l’organo presieduto dal procuratore Giuseppe Chiné segue attentamente l’evolversi della vicenda.