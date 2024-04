Milan Inter, Facchetti: «Scudetto nel derby? E’ un appuntamento goloso, ma…». Le parole dell’attore tifoso nerazzurro

Gianfelice Facchetti ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in cui ha parlato della possibilità che l’Inter vinca lo scudetto contro il Milan. Ecco le parole dell’attore:

PAROLE – «Non deve essere un’ossessione, Inzaghi è molto bravo nel tenere tutti a bada senza parlare a vanvera in anticipo, credo che la squadra sia focalizzata e stia facendo le cose bene. Non era facile con l’Empoli che è una squadra che deve salvarsi e con l’Udinese, partita recuperata con grande lucidità. Adesso c’è il Cagliari che va rispettato e poi si vedrà. Certo è che questo appuntamento del 22 aprile per chi va in campo e per chi è sugli spalti e tifa Inter è un appuntamento goloso. Cerchiamo di arrivarci al meglio».