Ponciroli sul Decreto Crescita: «Per le squadre l’abrogazione ha pro e contro. Vi spiego»

Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha analizzato l’abrogazione del Decreto Crescita a partire dal prossimo gennaio

Intervenuto a TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così della prossima abrogazione del Decreto Crescita, una decisione che impatterà su tutto il calcio italiano, Milan compreso:

«Sono perplesso, da un lato credo che per la Serie A potrebbe essere una spinta per fare qualcosa di nuovo e di diverso come puntare sui giovani italiani. Per tutto il movimento sportivo invece è complicato, è difficile sviluppare gli altri sport e credo che nell’immediato per molte società sia una spada infilzata nella schiena anche perché molte società avevano fatto affidamento su questa proroga. So di società non calcistiche che si sono mosse dando per scontato quella proroga, firmando già un contratto che poi non potrà contare su quelle condizioni economiche. Per la Serie A invece è un’occasione per cambiare, è chiaro che ci saranno delle ritorsioni e perderemo di qualità ma potremo rilanciare dei giovani. Cerco il bicchiere mezzo pieno».