Capello avvisa il Milan: «Col PSG un solo tiro grazie a Maignan. Non esiste»

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato la sconfitta dei rossoneri sul campo del PSG: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato in questi termini del percorso Champions del Milan:

«Nelle prime due gare la squadra non ha sfruttato le occasioni create, ha costruito le sue chance e poi le ha sbagliate. Dipende dalla tecnica del calcio o del colpo di testa, non da altro. A Parigi invece non è entrata quasi mai in area. Una sola volta si è trovata davanti al portiere avversario con Pulisic che poi non ha fatto la scelta giusta, ha cercato più il gol facile con il passaggio centrale a Giroud invece che tirare. Ma lo stesso Pulisic si era trovato lì grazie a un rinvio lungo di Maignan. Bene sfruttare il lancio del portiere ma non può certo diventare una strategia, non esiste».