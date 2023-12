Ex Milan, Leonardo Bonucci ha parlato della possibilità di condurre Sanremo come Ibrahimovic: le dichiarazioni del difensore

Intervistato da Esse Magazine, Leonardo Bonucci, ex Milan, ha parlato della possibilità di condurre Sanremo come Ibrahimovic:

«Mi sentirei molto in difficoltà, non so se sarei in grado. Se dovessi portare un calciatore con me per farlo porterei Chiellini. Non è un esperto di musica, ma abbiamo passato così tanto tempo insieme che conosciamo i tempi dell’uno e dell’altro».