Eurorivali – Celtic, è crisi nera: eliminato dalla League Cup scozzese

Continua il periodo buio per il Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League. I biancoverdi sono stati eliminati in League Cup

Il Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League, è in un periodo di crisi nerissima. Gli scozzesi hanno infatti perso questo week-end negli ottavi di finale della League Cup scozzese per 0-2 contro il Ross County. Un eliminazione cocente in una competizione che i biancoverdi avevano sempre vinto negli ultimi 4 anni.

La squadra di Lennon ora rischia davvero una stagione nel limbo. Già eliminato nel cammino europeo, in campionato è a -11 dai Rangers capolisti e l’unico modo per salvare questa stagione è la finale di Scottish Cup contro gli Hearts. Se non arrivasse la vittoria, potrebbe essere la prima stagione senza nessun trofeo dopo 11 anni nella Glasgow di sponda cattolica.