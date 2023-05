Euroderby Champions: il Milan non rischia Leao, il piano B

Il Milan prepara l’euroderby contro l’Inter. I rossoneri non forzeranno il recupero di Leao dopo l’elongazione. Pronto il piano B

Il Milan prepara l’euroderby contro l’Inter. I rossoneri non forzeranno il recupero di Leao dopo l’elongazione.

Come riportato da il Corriere dello Sport se ci sarà il minimo dubbio di una possibile complicazione o ricaduta, la società rossonera non lo rischierà. Piuttosto Leao salterà Inter e Spezia e si ripresenterà nel match di ritorno il prossimo 16 maggio. Se non dovesse

farcela, Pioli avrebbe l’opzione Rebic o più probabilmente Saelemaekers a sinistra, come

accaduto proprio contro la Lazio quando Rafa ha alzato bandiera bianca.