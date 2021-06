Euro 2020, Vieri: «Punto sulla Francia. E Lukaku sarà capocannoniere»

L’ex attaccante di Inter e Milan Christian Vieri ha espresso i suoi pronostici in vista di Euro 2020

Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha fatto i pronostici in vista di Euro 2020 puntando molto su Romelu Lukaku.

CAPOCANNONIERE – «Lukaku arriva da una stagione eccezionale e con il Belgio ha sempre segnato tanto. Per me è il favorito per il titolo di capocannoniere».

FAVORITA – «La Francia è la mia favorita, ha una squadra mostruosa. E il ritorno di Benzema è un’aggiunta incredibile: è un giocatore strepitoso, un campione che sa fare tutto. Poi hanno Kanté, Pogba…».