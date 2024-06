Mercato Milan, budget EXTRA di 7 milioni! Arriveranno da queste due operazioni: i dettagli e le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come i rossoneri incasseranno tra non molto circa 7 milioni di euro da due operazioni in uscita.

Si tratta dei due riscatti di Junior Messias e Rade Krunic rispettivamente da Genoa e Fenerbahce, i cui addii a titolo definitivo porteranno nelle casse del Diavolo un budget extra anche potrà essere reinvestito sul mercato in entrata.