Ettore Messina: «Grande rapporto con Pioli, ci siamo sentiti tutto l’anno»

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato del grande rapporto con Stefano Pioli: le sue dichiarazioni sul tecnico milanista

Intervistato da Eurosport, Ettore Messina, allenatore dell’Olimpia Milano, ha parlato così di Stefano Pioli:

«Immedesimarsi in Pioli? Immedesimarsi è una parola troppo grossa. Ho sognato, ho sognato e ho sperato. Ci siamo sentiti tutto l’anno, lui è una persona molto a modo. Non è mai mancato di mandare un messaggio di sostegno e io ho cercato di fare nel mio piccolo lo stesso. Adesso la cosa più importante è l’anno prossimo andare a vcere il maggior numero possibile di partite di Champions League. Scambio di maglia? Non so se vuole la nostra, io mi sono messo già la sua (ride) quindi siamo a posto».