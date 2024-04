Esonero Pioli, il tecnico risponde al comunicato della Curva Sud! «Domani conta solo questa cosa». La replica in conferenza

Esonero Pioli, il tecnico ha risposto in conferenza stampa al comunicato della Curva Sud: la replica piccata prima dell’Inter

Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha risposto così al comunicato della Curva Sud:

CURVA CHIEDE IL CAMBIO ALLENATORE – «La cosa più importante è che domani ci saranno 70mila tifosi che spingeranno il Milan, il resto interessa poco. Non interessa di Pioli, ma ciò che farà il Milan domani. Servirà il miglior Milan possibile. C’è chi pensa che non abbiamo mai cambiato niente dei derby, ma domani dobbiamo far di tutto perché non lo vincano domani».

LA CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN-INTER