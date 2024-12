Esonero Fonseca, tecnico a rischio? Presa di posizione della società, portoghese avvisato prima del Verona

Esonero Fonseca, il tecnico del Milan è a rischio in caso di risultato negativo a Verona? Presa di posizione della società, le ultime

Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan ha preso una posizione ben precisa sul futuro di Paulo Fonseca in vista della gara di venerdì contro il Verona:

PAROLE – «La società non può abdicare dall’obbligo di qualificarsi alla prossima Champions, e lo ha spiegato a Fonseca. Il quesito vien di conseguenza: in caso di risultato negativo venerdì a Verona, Fonseca è a rischio? Risposta negativa, si procede con il portoghese. I dirigenti ritengono che la rosa sia all’altezza per competere per i principali obiettivi ma che abbia evidenti problemi di stimoli. La differenza di rendimento fra la Champions, che smuove motivazioni impensabili, e il campionato è evidente».