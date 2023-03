Eranio: «Pioli? Non è solo colpa sua, ecco gli altri ‘colpevoli’». Le parole dell’ex rossonero sul tecnico e non solo

Nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l’ex calciatore rossonero Stefano Eranio ha parlato dell’allenatore del Milan Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Pioli? Non è tutta colpa sua. Tanti nuovi acquisti non stanno facendo bene. Anche i senatori stanno deludendo: c’è il calo fisico di Tomori, Theo Hernandez non sta dando quello a cui ci aveva abituati, Bennacer e Tonali sono in difficoltà»