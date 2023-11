Currò avvisa Pioli: «Frosinone decisivo. Se non vince è pronto Ibrahimovic»

Enrico Currò, noto giornalista, ha commentato la situazione di Pioli sulla panchina del Milan: Frosinone decisivo

Dalle colonne di Repubblica, Enrico Currò ha lanciato una clamorosa indiscrezione:

«Pioli al bivio, se non batte il Frosinone è pronto Ibra. La narrazione dell’idillio tra Pioli e i dirigenti del Milan è finita dopo la batosta col Dortmund. Ritrovarsi già a fine novembre col concretissimo rischio di essere fuori dalle prime 16 squadre della Champions è una prospettiva così raggelante che l’azionista di maggioranza americano, Gerry Cardinale, atterrito dall’idea di perdere più o meno 160 milioni di introiti, ha varcato per la seconda volta in 15 mesi la soglia di Milanello. Quanto al debutto di Ibrahimovic da dirigente, mascherato da consulente di Cardinale, l’annuncio è sempre atteso. L’ex campione svedese resta ascoltatissimo ai piani alti di Casa Milan: in tribuna a San Siro erano fitti i suoi colloqui con Gordon Singer, influentissimo esponente del Cda in rappresentanza del fondo Elliott».