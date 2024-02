En-Nesyri Milan, ritorno di fiamma: a queste cifre si chiude subito! I dettagli e gli aggiornamenti sul mercato rossonero

Possibile ritorno di fiamma del calciomercato Milan per Youssef En-Nesyri. Ne è convinto il Corriere dello Sport oggi in edicola, che spiega come i rossoneri continuano ad osservarlo con grande attenzione.

Il 26enne marocchino del Siviglia, già entrato nei radar rossoneri nelle scorse sessioni di mercato, potrebbe diventare un’ipotesi concreta nei prossimi mesi. In scadenza tra un anno, il Diavolo in estate potrebbe pensarci con una proposta inferiore ai 20 milioni di euro.