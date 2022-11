Empoli, Zanetti: «Quello del Napoli è un rigorino»

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato nel post-partita della gara contro il Napoli: quello su Osimhen è un rigorino

Intervistato nel post-partita di Napoli-Empoli, Paolo Zanetti ha dichiarato:

«Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto. Oggi hanno giocato contro una squadra fortissima, gli abbiamo concesso solo palle esterne e fino all’episodio del rigore li avevamo messi in difficoltà. Rigore? Preferisco non parlare dell’episodio, anche se dal campo è sembrato un rigorino. L’arbitro ha visto così e non si può cambiare. Considerando che abbiamo 14 punti, non sono pochi. Fino a ora a parte contro lo Spezia abbiamo perso con le big. Dobbiamo e possiamo crescere, ma quando giochiamo con questo cuore possiamo mettere in difficoltà chiunque».