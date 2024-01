Empoli Milan, i giornali non hanno dubbi: «È lui il migliore del match»

Empoli Milan, i giornali non hanno dubbi: «È stato lui il migliore del match che i rossoneri hanno vinto al Castellani»

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha individuato in Ruben Loftus-Cheek il migliore della sfida di ieri che il Milan ha vinto sul campo dell’Empoli. 7,5 in pagella per l’inglese.

Gol da trequartista vero, rimorchio a fari spenti e palla in rete. Si procura anche il rigore del 2-0 con una rovesciata – si legge – Fa bene pure tutto il resto, mettendo in seria difficoltà Grassi. Esce presto perché mercoledì c’è l’Atalanta.