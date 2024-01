Empoli Milan, i toscani sono la bestia nera di Giroud: domani il francese proverà a fare questa cosa per mantenere un record

Non è una statistica positiva quella di Olivier Giroud contro l’Empoli. Domani l’attaccante rossonero proverà a ritrovare la rete per confermare di essere il rossonero meno giovane a segnare in stagione. La statistica riportata dalla Lega Serie A.

STATISTICA – «L’Empoli è la squadra contro cui Olivier Giroud ha disputato più minuti senza segnare alcun gol in Serie A TIM (266 minuti in quattro sfide) – tra i calciatori andati a segno in questo campionato l’attaccante rossonero è il meno giovane (30 settembre 1986)».