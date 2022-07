Dybala, Novellino: «Lo vedrei al Milan, potrebbe fare bene»

Walter Novellino, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24 riguardo al mercato e al caso Dybala ancora senza squadra

Walter Novellino, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24 riguardo al mercato e al caso Dybala ancora senza squadra. Le sue dichiarazioni:

«La piazza in cui secondo me potrebbe far bene è al Milan, che sembra però voler puntare su altri profili. All’Inter non lo vedrei, perché con Lautaro e Lukaku lo vedo un po’ sacrificato. C’è anche la Roma. Dybala è un giocatore che ha grandi qualità, solo le esigenze societarie hanno costretto la Juventus a perderlo».