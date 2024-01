Duran Milan, l’attaccante va ko! Cosa succede ora sul mercato: le ultimissime sul giocatore dell’Aston Villa

Arrivano importanti novità su Jhon Duran, attaccante di proprieta dell’Aston Villa accostato anche al calciomercato Milan nel corso delle ultime settimane.

La punta si è infortunata nell’ultima sfida contro l’Everton e, come confermato da Emery, starà fuori per le prossime settimane. Su Duran era stato fatto qualche sondaggio anche dal Chelsea: chiaro è che in questa situazione nessuna squadra dovrebbe farsi avanti. Lo riporta Fabrizio Romano.