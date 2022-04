Duelli Milan Genoa: sfida tra i pali tra Maignan e Sirigu

È il giorno di Milan Genoa. Nel match della 33esima giornata sarà sfida nella sifda tra i due portieri: Maignan contro Sirigu

Ci sono otto anni di differenza tra i due. Sirigu, classe 1987, è uno dei portieri più navigati del campionato ed è alla sua prima stagione con i liguri dopo la lunga militanza nel Torino. In questo campionato, il sardo di Nuoro ha giocato tutte e 32 le partite subendo 52 reti e mantenendo la porta inviolata in 9 occasioni. 109 le parate complessive, con un’efficacia del 68%. La percentuale di parate di Maignan si attesta invece al 78,7% e solo José Sá del Wolverhampton (79%), nei cinque grandi campionati europei, ha una percentuale migliore del rossonero. Mike di presenze in Serie A ne ha 26 con un bilancio di 19 reti subite e 13 clean sheets.